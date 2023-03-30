Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

СК потребовал арестовать заместителей брянского губернатора Егорову и Кулешову. В четверг, 30 марта, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Их обвиняютв даче особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили ТАСС, в Бассманный суд Москвы, поступили материалы с требованием избрать «меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егоровой Е.В., Кулешовой Т.В.» Их обвиняют по статье «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Причем, следствие просит их арестовать до 28 мая.

По сообщению правоохранителей, сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Деньги передали через посредников. Их тоже установили и задержали.

Татьяна Кулешова вступила в должность врио заместителя губернатора Брянской области 28 апреля 2021 года. Она координировала деятельность в сфере образования, науки и культуры области. А в апреле 2022 года на пост врио заместителя губернатора Брянской области назначил и Елену Егорову. Она курировала образование, науку и культуру. Раньше эти сферы были закреплены за Татьяной Кулешовой.

Напомним, о задержании заместителей губернатора стало известно в среду, 29 марта.