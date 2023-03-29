Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области врио замгубернатора Елену Егорову и Татьяну Кулешову задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Чиновницы стали фигурантками уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС в среду, 29 марта.

Как сообщили ТАСС правоохранители, на временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову завели уголовные дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере ». Их задержали.

Напомним,Татьяна Кулешова вступила в должность врио заместителя губернатора Брянской области 28 апреля 2021 года. А в апреле 2022 года на пост врио заместителя губернатора Брянской области назначил и Елену Егорову. Она курировала образование, науку и культуру. Раньше эти сферы были закреплены за Татьяной Кулешовой.