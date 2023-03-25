Брянский ансамбль «Бабкины внуки» вновь выступит в программе Андрея Малахова

Фото: Владимир ЛАТЕНКОВ, vk.com.

Брянский ансамбль русской песни «Бабкины внуки» вновь выступит в программе Андрея Малахова. Эфир будет посвящен песням, которые поют в бане. Передачу "Привет, Андрей!" покажут 25 марта в 18:00 на телеканале «Россия1». Об этом на странице ансамбля ВКонтакте сообщает его руководитель Владимир Латенков.

«Бабкины внуки» исполнят композицию «Я с тобой». В программе выступят и другие известные артисты и музыканты.

Напомним, брянский коллектив неоднократно бывал в гостях у Андрея Малахова. Артисты радовали своим творчеством телезрителей в программах «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».

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