Фото: скриншот эфира передачи «Песни от всей души».

Брянский ансамбль «Бабкины внуки» выступил на телеканале «Россия 1» у Андрея Малахова. Эфир программы «Песни от всей души» показали в воскресенье, 11 сентября.

Руководитель творческого коллектива поделился с ведущим несколькими интересными историями. К примеру, про дом в брянской деревне. А также Владимир Латенков признался, что два часа сна под жужжание пчел заменяют восемь часов отдыха.

Кроме того, «Бабкины внуки» спели несколько композиций. А Владимир Латенков исполнил музыкальные номера с тещей и женой.

Посмотреть эфир можно здесь.

Возрастное ограничение - 12+