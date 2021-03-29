Брянские «Бабкины внуки» выступили в телешоу Андрея Малахова. Брянские «Бабкины внуки» выступили в телешоу Андрея Малахова.

Брянский фольклорный ансамбль «Бабкины внуки» выступил на канале «Россия 1» в программе Андрея Малахова. Шоу «Привет , Андрей» показывали в субботу, 27 марта, в 18.00, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Наши земляки открыли передачу исполнением старинной казачьей песни «Не для тебя». Руководитель ансамбля и профессиональный музыкант Владимир Латенков сообщил много интересного.

Он объяснил название группы. Оказывается, оно возникло во время экспедиции в Красногорский район. Там они общались с местной жительницей Ганной Кравченко. И их общение было таким душевным, что они стали ее «внуками». А еще гости передачи и зрители узнали, что в семье Владимира Латенкова поют все – бабушки и дедушки, мама и папа, сестра и жена. И, конечно, теща, с которой они дуэтом исполняют веселые частушки.

Кроме участников группы за круглым столом у Андрея Малахова собрались Галина Бовина, Раиса Рязанова, Раиса Щербакова, Вера Пономаренко, Юрий Назаров, Сергей Дроботенко и другие артисты. И сама программа была посвящена русской народной песни

Зрителям понравилось выступление земляков на центральном телевидении.

- Народные песни продлевают жизнь людям, заставляют дружить и любить, - пишут они в комментариях.

Напомним, об участии фольклорного ансамбля в телешоу Андрея Малахова сообщил сам руководитель Владимир Латенков на страничке творческого коллектива в соцсетях.

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