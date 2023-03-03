Нацисты стреляли по убегающим детям: Брянский мальчик, защитивший школьниц при атаке диверсантов, второй раз чудом избежал смерти

Мальчика в палате навестила мама и он впервые проявил эмоции. Фото: https://t.me/avbogomaz

Рая Темирова, многодетная мать из маленького села в Брянской области надевает халат, бахилы, шапочку, открывает дверь больничной палаты. Заметно волнуется: вчера утром она проводила 10-летнего сына Федю в школу и занялась хозяйственными делами. От них отвлек звонок лучшей подруги, та с трудом подбирала слова:

- У меня плохая новость, Федю ранили.

Сначала женщина даже не понимала, куда бежать и что случилось. Позже узнала: на машину, в которой ехал ее сын и еще две девочки напали диверсанты, пробравшиеся на территорию региона с Украины. Водитель убит, мальчик в больнице, а вот школьницы спаслись – и только благодаря мужеству Федора, который смог вывести их из-под обстрела, показал, куда бежать.

- Я не спала даже, какой мне спать. Хотела рядом быть. А так получилось, что вот только до него добралась, через сутки.

2 марта события развивались стремительно. Ребята добрались до дороги, поймали машину, которая и довезла детей до ближайшего населенного пункта. Мальчика осмотрели врачи: огнестрельное ранение, пуля в мягких тканях грудной клетки. Но состояние стабильное – можно вести в областную больницу. Именно там мальчику сделали операцию.

- Работала бригада торрокальных абдоминальных хирургов, опытные врачи, оперирующий хирург имеет опыт работы в Луганской народной республике. Операция была длительная, ранение оказалось проникающим (пуля прошла со стороны лопаток в область легких, но их не задела - прим. ред.), пуля была в плевральной полости, но в итоге она была извлечена, повреждений сердца, легких не было выявлено, ребенка поместили в реанимацию, - рассказывает директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

Добавил и губернатор области Александр Богомаз:

- Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства.

Очнулся Федор уже вечером и первый его вопрос был: «Где мама?» Но пустили к нему женщину только на следующие сутки. Когда Федор увидел родного человека рядом - заплакал, хотя до этого как настоящий мужчина эмоции сдерживал.

- Смелый? Да он всегда у нас смелый был. Сестренку защищал. Сейчас у нас главный защитник (два старших брата Федора служат в артиллерийских войсках и сейчас находятся в зоне СВО – прим. Ред). А средний сын сейчас в училище.

Сейчас мама Феди просто рада встрече с сыном и обещает привезти ему все, что пожелает. И вспоминает: ведь не первый раз мальчик находит чудесное спасение.

- Это его третий день рождения! Мы один раз его уже чуть не потеряли, когда его током ударило дома у нас, кабель замкнуло, тоже с того света его врачи достали. И вот снова. Спасли врачи, - говорит мама.

Ну а первой раненного мальчика 2 марта встретила сестра. Она приехала в приемный покой больницы, где раненный мальчик ждал врачей.

- Я плачу, а он меня успокаивает: говорит, все хорошо будет, - рассказывает сестра Феди.

Ей мальчик рассказал, что сумел с девочками выбраться из машины, убежать в лес, просил их не волноваться. Сначала прятались в деревьях, остановили машину.

- Судя по всему Феде уже в спину стреляли, когда он убегал. Точно только он, конечно знает, что там произошло, - говорит сестра.

А в финале встречи с родными мальчик смог поговорить с братьями, которые находятся в зоне СВО:

- Болит?

- Немного, но я терплю!

- Гордимся тобой! Приедем в отпуск - отправзднуем! - состоявшийся диалог тоже запечатлели на видео журналисты.

В Брянской области мальчик уже настоящий герой. Односельчане с гордостью говорят: «Вот такой у нас смельчак вырос!». А по всему Брянску восхищенные подвигом мальчика жители расклеили листовки со словами «Федор – герой России». На них также нарисован сам школьник и девочки Лена и Злата, которых он защищает.

Сейчас Федя уже поправляется в палате, он с аппетитом ест и врачи обещают, что уже через день начнет ходить. Губернатор Александр Богомаз уже заявил, что Федора представят к медали «За отвагу». Мальчику уже передали диплом и цветы от Молодой гвардии Единой России. Председатель организации пообещал затем устроить ему экскурсию в парк «Патриот». А на Брянской телебашне вечером 3 марта включат подсветку со словами «Федя – ты наш герой».

Такие листовки появились по всему городу

Флешмоб в поддержку школьника запустили и в телеграмме. Здесь предлагают размещать посты с фото апельсинов с пожеланиями Феде и хештегом #ФедяПоправляйся.

- Пусть Федя узнает, что его поддерживает вся наша страна, - пишут авторы флешмоба.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мама пострадавшей девочки: "Моя дочь не хочет ехать домой"

- Она себя чувствует ужасно. Мы сейчас у знакомых, и она категорически не хочет ехать домой. Не знаю, что дальше будет. Я благодарна Федору безмерно, он ангел хранитель для наших детей. И очень жалко погибшего водителя, соболезную всей его семье.

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