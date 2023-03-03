Брянского мальчика, защитившего двух девочек во время атаки диверсантов, представят к награде

Мальчик уже идет на поправку. Фото: https://t.me/avbogomaz

Брянского мальчика Федора, который спас двух девочек во время атаки диверсантов в Климовском районе, представят к награде.

- Мы считаем, что мальчик - герой, - сказал губернатор Александр Богомаз. - И готовим все документы к награждению его медалью "За отвагу". Он проявил отвагу и мужество.

Федору - всего десять. Утром в четверг, 2 марта, он ехал в "Ниве" с еще двумя девчонками в школу в соседнее село. На машину напали украинские террористы, они обстреляли автомобиль. Водитель сразу погиб. Федор тоже получил огнестрельное ранение. Но, несмотря на него, смог вывести двух девочек в лес. А после - добрался с ними до знакомых.

Раненого ребенка сначала отвезли в Климовскую районную больницу, там сделали рентген. Пуля застряла между ребер. Приняли решение прооперировать ребенка в Брянске.

- Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора прошла успешно, - поделился информацией о состоянии мальчика Александр Богомаз. - Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов.

Местные жители сообщили, что у Федора есть два старших брата-близнеца. Оба участвуют в специальной военной операции на Украине.

Напомним, диверсионная группа зашла в село Любечане в Климовском районе. Оно находится у самой границы с Украиной. В результате атаки диверсантов погибли два человека, 10-летний Федор получил травму. Нападавших выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар. Сотрудники ФСБ приступили к разминированию территории.