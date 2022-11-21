Хозяин брянского домашнего приюта Геннадий Пальчиковский, где во время возгорания погибли 66 кошек: «Я словно потерял родных»

Фото: скриншот видео "Брянская губерния".

На окраине Брянска возле поселка Глаженка пять лет назад Геннадий Пальчиковский создал частный приют для больных и брошенных животных. Сердобольный мужчина выхаживал четвероногих, чтобы потом пристроить их в добрые руки.

В «Мини-приюте у Геннадия» нашли достойный уход, заботу и ласку 76 кошек и 34 собаки. Создать такой приют Геннадия подвигла встреча с обгоревшим на костре котом. Животное мужчина выходил и дал кличку Мишка.

- Я всю жизнь любил животных, - рассказал «КП-Брянск» Геннадий Степанович. – Всегда сострадал больным и брошенным четвероногим. С выходом на пенсию купил участок и домик. Вот на собственные средства и создал такой приют, чтобы спасать их. Сейчас активно мне помогают волонтеры.

Питомцы достойного содержались и были вакцинированы

В субботу, 19 ноября, около 10 часов утра в приюте произошло возгорание. Жертвами инцидента стали 66 кошек и 2 собаки. Пожарных не вызывали.

- Однозначно совершен поджог, - говорит Геннадий Пальчиковский. – Возгорание началось со входной двери. Дальше огонь перекинулся в тамбур. Ни проводка, ни полы, ни кровать не повреждены огнем. Пламя я потушил сам. Затем вызвал пожарных. Инспектор подтвердил, что поджог очевиден. Тем более, что на протяжении двух лет мне поступали угрозы.

По словам мужчины, соседей в дачном поселке раздражал лай собак, некоторым не нравилось, что кошки заходят на их территорию. Жаловались в полицию. Однако претензий по их содержанию ни у правоохранителей, ни у ветеринарной службы не было. Собаки содержались в вольерах, на каждое животное есть паспорт, все питомцы были вакцинированы.

«Готов вновь приютить брошенных животных»

- Всех своих четвероногих я хорошо знал и по кличкам, и по повадкам, - говорит Геннадий Степанович. – Каждый кот отзывался на свою кличку. Животные эти были ласковыми и благодарными. До последнего момента надеялся, что хоть кто-то из них уцелел. Вы знаете, я словно родных потерял. Конечно, сменю дверь, восстановлю поврежденное огнем помещение и обязательно дам приют нуждающимся в особом лечении и уходе животным.

Кстати, восстановительные работы уже потихоньку начались. Геннадию помогают волонтеры. Параллельно правоохранители проводят проверку и решают вопрос о заведении уголовного дела. Сейчас в приюте остались 10 кошек и 32 собаки.