В Брянском районе возле Глаженки во время возгорония в домашнем приюте погибли 66 кошек и 2 собаки

Трагедия произошла в «Мини-приюте у Геннадия» в субботу, 19 ноября, около 10 часов утра. Фото: "Подари надежду",vk.com.

В Брянском районе возле деревни Глаженка во время возгорания погибли 66 кошек и 2 собаки. Трагедия произошла в «Мини-приюте у Геннадия» в субботу, 19 ноября, около 10 часов утра. Об этом сообщают ВКонтатке в волонтерской группе помощи бездомным животным «Подари надежду».

Сотрудники приюта предполагают, что это поджог. По информации волонтеров, пожар начался у входной двери дачи, где нет ни проводки, ни горючих материалов.

- Проводка рабочая, свет работал, вокруг печки ничего не сгорело, - говорит волонтер "Мини-приюта у Геннадия" Екатерина Фролова. - Ни пол, ни находящие поблизости предметы быта, одеяла и т .д. Пламя потушил сам Геннадий Степанович. Пожарных не вызывали. После к месту трагедии прибыли инспектор для установления причин пожара и полицейские.

Пока что у сотрудников приюта нет на руках заключения. Ведь установленный срок, 10 дней.

"Заявление написано, акт поджога зафиксирован...". Фото: "Подари надежду",vk.com.

- Мы не оставим это просто так,- говорят защитники животных. - Заявление написано, акт поджога зафиксирован, изъяты некоторые вещи на экспертизу, взяты показания соседей.

Опубликованные фотографии и видео с места трагедии нельзя смотреть без слез и чувства ужаса.

-19 ноября около 13 часов 30 минут в дежурную часть полиции от оператора 112 поступило сообщение о возгорании расположенного на территории садового общества «Урожайное» дачного дома, обустроенного под неофициальный приют для домашних животных, - сообщили "КП-Брянск" в полиции. - На место происшествия выезжали сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Брянский». В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас на территории приюта разбирают уничтоженные огнем вещи, ликвидируют последствия трагедии и оценивают ущерб.