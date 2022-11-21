Брянская полиция проводит проверку по факту возгорания дачи, где погибли 66 кошек. Правоохранители назначили необходимые экспертизы.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В субботу, 19 ноября, около 13.30 в дежурную часть полиции от оператора службы 112 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом обществе «Урожайное». На место выехали сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Брянский».

Дача использовалась под неофициальный приют для домашних животых. В домике содержалось больше 50 кошек. По информации владельцев, животные задохнулись. В живых остались собаки, которых содержали на улице в вольерах.

Владельцу дачи удалось справиться с возгоранием самостоятельно. Пожарные машины на место не выезжали.

- Заявление об установлении причин пожара поступило в госпожнадзор, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.