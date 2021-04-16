Окно, из которого выпал девятиклассник, находится со стороны правого фасада здания школы. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске 15-летний подросток выпал из окна четвертого этажа общеобразовательной школы. ЧП произошло около полудня в пятницу, 16 апреля, в здании школы №4 на улице Горького. Ученик упал из окна класса, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

ЧП произошло около полудня 16 апреля.

На место ЧП выезжали спасатели, медики скорой помощи. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже в школу приехали правоохранители. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой выяснят, соблюдали ли в образовательном учреждении требования законодательства о несовершеннолетних. Вечером в тот же день следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

На место выезжали следователи и прокуроры. Фото: Марина АНТОНОВА

- Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, назначили судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Спрыгнул ли подросток сам, или это произошло случайно, выяснят в рамках уголовного дела. Сейчас установили, что школьника никто из окна не толкал.

Школьник выпал из окна кабинета. Фото: пресс-служба СК СКР по Брянской области.

Работники школы придерживаются мнения, что это был несчастный случай. Но рассказывать подробности не стали, ссылаясь на то, что комментировать ЧП запретили правоохранители.

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