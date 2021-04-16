Восьмиклассник выпал из окна на четвертом этаже.
Фото: Марина АНТОНОВА
В Брянске следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна школы №4. На место происшествия выезжали следователи СКР, заместитель прокурора области Руслан Коберник.
ЧП случилось около часа дня.
Фото: Марина АНТОНОВА
- Мы считаем, это был несчастный случай, - рассказали "КП-Брянск" работники школы.
По слухам, мальчишку застали за курением.
Восьмиклассник выпал с четвертого этаже здания школы №4 на улице Горького. Это случилось около часа дня в пятницу, 16 апреля. Ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу.
После ЧП на месте работали следователи и прокуроры.
Фото: Марина АНТОНОВА
Свою проверку организовала областная прокуратура. Надзорное ведомство выяснит, соблюдали ли в школе требования законодательства в отношении несовершеннолетних.
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