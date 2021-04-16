В Брянске после падения ребенка из окна школы завели уголовное дело

Пострадавшему ребенку оказывают медицинскую помощь.
Фото: Марина АНТОНОВА
В Брянске после падения ученика девятого класса из окна школы №4 завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
- Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены судебные экспертизы, - говорят в СКР. - Организован комплекс других следственных и процессуальных действий, которые позволят установить обстоятельства травмирования ребенка, а также причины и условия, способствовавшие этому.
ЧП случилось около полудня в пятницу, 16 апреля. Из окна классной комнаты, которая находится на четвертом этаже, выпал ученик. 15-летнего мальчика госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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