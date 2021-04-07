В Брянске 7 апреля из-за резкого подъема воды оказались затоплены 8 земельных участков

Пик весеннего половодья в областном центре приходится на 6-10 апреля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске 7 апреля из-за резкого подъема воды в реках Болва и Десна оказались затоплены пять приусадебных и три садовых участков. По сообщению регионального управления МЧС, на 12.25 среды, 7 апреля, в областном центре под водой оказались земельные участки в трех районах города.

– Произошло затопление двух приусадебных участков на улице Черниговской и Новосоветской Бежицкого района, одного приусадебного и одного садового участка на улице Речной Володарского района, двух садовых участков на улице Нижне-Заречная Советского района, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Подтопление не нарушило жизнедеятельность населения.

Ранее сообщалось, что под водой оказались два приусадебных участка по улице Черниговской. Напомним, пик весеннего половодья в областном центре приходится на 6 – 10 апреля.

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