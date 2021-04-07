В Брянской области продолжается весенний паводок. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске затопило два приусадебных участка на улице Черниговской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Также вода вплотную подошла к банному комплексу «Бристоль» в Бежицком районе. Видео разлива выложил в интернете местный блогер.

Напомним, паводок полностью отрезал от большой земли деревню Барановку в Рогнединском районе, в которой живут четыре человека.

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