В Рогнединском районе из-за паводка затопило грунтовую дорогу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области из-за весеннего паводка затопило дорогу в Рогнединском районе. Сообщение об этом поступило в МЧС около полудня в воскресенье, 4 апреля. Уровень Десны в этом районе резко поднялся.

Затопленной оказалась грунтовая дорога между деревнями Согласие и Барановка. Протяженность затопленного участка - 70 метров, глубина - до одного метра. Между деревнями машины проехать не могут.

- Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного и медицинского обеспечения решены, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В воскресенье на реках Брянской области вода поднялась от 2 до 20 сантиметров. До выхода рек на пойму от 6 до 124 сантиметров. В Дятьковском районе в деревне Псарь река Болва находится выше поймы на 39 сантиметров.

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