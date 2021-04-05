В Брянске пик весеннего половодья ожидают с 6 по 10 апреля

Готовность всех служб Брянщины обеспечена по наихудшему сценарию развития ситуации. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске пик весеннего половодья на реках Десна и Болва ожидают с 6 по 10 апреля. По состоянию на 5 апреля, реки Брянской области поднялись от 2 до 18 сантиметров. Вышла на пойму река Болва в Дятьковском районе и в Бежицком районе Брянска. Также в Брянске вода затруднила движение на участке дороги на поселок Ходаринка в Фокинском районе под железнодорожным мостом.

В Брянске прогнозируют затопление приусадебных и дачных участков в пойменных и припойменных зонах Десны и Болвы. К 6 апреля вода может приблизиться к двум домам по улице Чернышевского, 24 и 24а. Здесь проживает пять человек, детей среди них нет. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области, затопит лишь приусадебные участки, до жилых домов вода дойти не должна.

В Брянской области сохраняется подтопление грунтовой дороги на деревню Барановку в Рогнединском районе. Большая вода отрезала от цивилизации четырех жителей этого населенного пункта. Спасатели поддерживают с ними связь, граждане в полной мере обеспечены продуктами.

– Осуществляется взаимодействие с дежурными службами Людиновского и Десногорского водохранилищ, организовано согласование сбросов ими воды, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – С учетом прогноза выпадения осадков, природа, безусловно, может внести свои корректировки в паводкоопасную обстановку. При этом готовность всех служб Брянщины обеспечена по наихудшему сценарию развития ситуации.

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