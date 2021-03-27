В Жуковском районе за два дня произошли две смертельные аварии

Региональная Госавтоинспекция обнародовала дополнительные подробности происшествия. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Жуковском районе Брянской области за два дня произошли сразу две смертельные аварии, связанные с выездом автомобилей на встречную полосу движения. Об этом рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Мы уже сообщали, что в субботу утром, 27 марта, в Жуковском районе столкнулись два легковых автомобиля. Одного из участников ДТП пришлось деблокировать из машины сотрудникам МЧС. Региональная Госавтоинспекция обнародовала дополнительные подробности происшествия.

Столкновение произошло около 11.20 на 175 километре трассы Орел – Брянск – Смоленск. Автомобиль «Хендай Санта» под управлением 45-летнего водителя столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21124, за рулем которого был 39-летний мужчина. От удара водитель отечественной машины скончался на месте аварии. Второго участника ДТП доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Напомним, еще одно смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером пятницы, 26 марта, на 159 километре трассы Орел – Брянск – Смоленск. При столкновении двух легковых машин на месте аварии погибла 26-летняя женщина. Ее знакомые в социальных сетях пишут, что она находилась на седьмом месяце беременности.

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