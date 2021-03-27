В Брянской области в аварии погиб мужчина

Также пострадал еще один участник ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погиб мужчина. Спасателям пришлось деблокировать его из машины. Также пострадал еще один участник ДТП, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Авария произошла в субботу, 27 марта, в Жуковском районе на 175 километре федеральной трассы Р-120 после одиннадцати часов утра. На место происшествия выезжали спасатели, полиция и медицинские работники.

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