В аварии под Брянском погибла 26-летняя девушка

В пятницу, 26 марта, около половины девятого вечера произошла смертельная авария. ДТП случилось в Жуковском районе на 159 километре дороги Орел – Брянск – Смоленск.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030 при обгоне столкнулся со встречной машиной «Фольксваген Пассат», за рулем которой был 36-летний водитель. В аварии погибла 26-летняя пассажирка «Фольксвагена».

Водитель отечественной машины получил сотрясение головного мозга, ушиб легкого, вывихи и переломы. Его госпитализировали, сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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