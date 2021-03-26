Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Уголовное дело на брянских букмекеров вернут в суд без доследования. Как стало известно "КП-Брянск", такое решение приняли в кассационной инстанции. Рассматривать уголовное дело на жительницу Брянска, которая была управляющей сети букмекерских контор в Брянске, будут в Бежицком районном суде. Ее обвиняют в организации и проведении азартных игр в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая принимала наличные и зачисляла деньги на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на сайте.

Уголовное дело в отношении управляющей выделено в отдельное производство. Трое других обвиняемых, Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, находятся в международном розыске.

Напомним, брянский суд вернул уголовное дело на доследование, так как не было установлено точное место преступления. Но в случае с электронными ставками, сделать это довольно сложно.

Кассационная судебная инстанция не нашла нарушений в материалах дела и обвинительном заключении.

Следователи считают, что за пять лет, с 2014 по 2019 год из России вывели больше 63 миллиардов рублей. Эти деньги незаконно заработали букмекеры на ставках.

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