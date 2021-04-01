Экс-замгубернатора Брянской области Мокренко возглавит Дворец единоборств

Бывший заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко станет генеральным директором Дворца единоборств. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко станет генеральным директором Дворца единоборств. Об этом сообщает издание «Брянский рабочий».

Юрий Мокренко родился в 1961 году в Волгоградской области. В 80-х переехал в Брянск, работал на сталелитейном заводе. В 2014 году его назначили врио заместителя губернатора Брянской области. Позже утвердили в этой должности. Но в январе 2021 года чиновника уволили.

Дворец единоборств сдадут в эксплуатацию осенью этого года, сообщили в правительстве Брянской области. Крупный спортивный объект возводят в Советском районе Брянска, на территории старого аэропорта. На его строительство выделили 2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Площадь Дворца единоборств составит больше 55 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из пяти зданий. Также в него войдут основная арена и зрительские трибуны на 4000 мест. Во Дворце единоборств оборудуют тренировочные залы, игровые площадки для баскетбола, волейбола, настольного тенниса. Обустроят и бассейн на 6 дорожек длиной 25 метров, а также детский бассейн для обучения плаванию.

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