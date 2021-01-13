Юрия Мокренко 12 января уволили с должности заместителя губернатора. В среду, 13 января, на сайте правительства Брянской области его имя убрали из списка заместителей главы региона.В этой должности Юрий Мокренко проработал больше шести лет. После сентябрьских выборов губернатора Брянской области он так же остался исполняющим обязанности заместителя. Губернатор не внес кандидатуру Юрия Мокренко на утверждение в областную думу.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».