Брянский облсуд подтвердил оправдательный приговор Алексею Колесникову

Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Брянский областной суд подтвердил оправдательный приговор главе Советской районной администрации Алексею Колесникову. Апелляционная жалоба гособвинителя осталась без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Документ рассмотрели в областном суде 12 марта. Гособвинение оспаривало январское решение Советского райсуда. Тогда обвиняемого в превышении должностных полномочий чиновника оправдали.

- Исследовав представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Алексея Колесникова состава преступления, - говорят в облсуде. - В связи с чем в отношении него был вынесен оправдательный приговор, с разъяснением права на реабилитацию.

Напомним, Алексея Колесникова обвиняли в незаконной выдаче спецпропусков, которые позволяли работать и беспрепятственно перемещаться в режим самоизоляции. Его вводили весной прошлого года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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