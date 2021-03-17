В Брянске осудили участников смертельной аварии на Кургане Бессмертия

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось ранним утром 11 августа около дома №65 по улице Дуки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске осудили участников смертельного ДТП на Кургане Бессмертия. Уголовное дело рассмотрели 17 марта в Советском районном суде города Брянска. Двух местных жителей 19 и 20 лет признали виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Одного из фигурантов дела также признали виновным в оставлении места аварии.

Суд установил, что 11 августа 2020 года в Советском районе Брянска, на улице Дуки водитель «Альфа Ромео» повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. В результате в его автомобиль врезался двигавшийся сзади с превышением скорости «Лексус». От удара пассажир «Альфа Ромео» скончался. Водитель «Лексуса» покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Суд приговорил одного из виновников аварии к 6 годам колонии общего режима. Второму участнику ДТП дали три года условно. Обоих молодых людей лишили права управления автомобилем на два с половиной года. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось ранним утром 11 августа рядом с Курганом Бессмертия около дома №65 по улице Дуки. «Лексус» врезался в левый бок двигавшегося по правой полосе в попутном направлении автомобиля, который начал поворачивать налево. От удара машина «Альфа Ромео» вспыхнула и выгорела дотла. От полученных в ДТП травм скончался 24-летний пассажир.

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