За смертельное ДТП на Кургане в Брянске один водитель получил условный срок, другой - 6 лет колонии

ДТП случилось 11 августа 2020 года на улице Дуки. Фото: соцсети.

В Брянске в Советском районном суде 17 марта вынесли приговор двум виновникам смертельной аварии на Кургане Бессмертия. 21-летний водитель "Альфа Ромео" получил условный срок - три года. А вот 19-летнего водителя "Лексуса" судили по другой части той же статьи. И наказание для молодого парня оказалось гораздо суровее - шесть лет колонии общего режима.

Двоих виновников на 2,5 года лишили водительских прав. Они должны выплатить потерпевшей стороне, матери погибшего парня, по 500 тысяч рублей, плюс по 50 тысяч рублей на компенсацию услуг адвоката.

200 тысяч рублей водитель "Лексуса" должен заплатить молодому человеку, который был за рулем "Альфа Ромео". Последний получил тяжелые травмы. После столкновения иномарка загорелась.

Почему же такие разные сроки получили водители? Ведь погибший пассажир ехал в "Альфе".

- Гособвинение просило для водителя "Альфа Ромео" реальный срок - три года колонии, - рассказал "КП-Брянск" прокурор по этому делу, старший помощник прокурора города Брянска Александр Романенков. - Но суд назначил условный срок. Мы считаем, что аварии не произошло бы, если бы правила не нарушил хотя бы один водитель.

"Альфа Ромео" стала разворачиваться с левым поворотом с правой полосы. В это время попутно по левой ехал "Лексус". Его скорость достигла 156 километров в час.

Водитель "Альфа Ромео" при развороте посмотрел по зеркалам - "Лексуса" не было видно. Более тяжкое наказание водитель внедорожника получил, так как ушел с места ДТП. Есть вероятность, что он был пьян. Доказать это уже невозможно.

Двое участников аварии не были знакомы друг с другом. Не подтвердилась информация, что парни устроили ночные гонки по пустым улицам.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его, вполне вероятно, попробуют обжаловать. Водитель "Лексуса" будет просить меньший срок для себя, прокуратура может попросить реальный срок для водителя "Альфы". Но сына, а на момент аварии погибшему парню было 24 года, матери это не вернет.

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