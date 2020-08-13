В Брянске 19-летний участник смертельного ДТП явился в полицию

Фото: "Типичный Брянск".

Участник смертельного ДТП у Кургана в Брянске, 19-летний водитель "Лексуса", явился в полицию. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", сейчас с ним работают следователи. Пока молодой человек не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по уголовному делу. Его завели по факту аварии. Вина водителей только устанавливается.

Водитель "Лексуса" скрывался двое с половиной суток. Все это время его искали полицейские.

Через некоторое время алкоголь в организме не определяется, найти можно только следы наркотических веществ. Но тот факт, что участник ДТП скрылся с места происшествия, будет играть против него.

Напомним, смертельная авария случилась около пяти часов утра во вторник, 11 августа. На улице Дуки столкнулись "Альфа Ромео" и "Лексус". 24-летний пассажир первой иномарки погиб, водителя госпитализировали. 19-летний автомобилист за рулем "Лексуса" скрылся с места ДТП.

Авария могла произойти во время гонок по ночному городу. Об этом говорит множество видеозаписей, которые появляются в сети. Попал на видео и момент столкновения. Водитель "Альфа Ромео" ехал по крайней правой полосе в сторону проспекта Ленина. В районе светофора он резко развернулся. В это время по левой полосе на большой скорости несся "Лексус". Он не успели ни затормозить, ни свернуть. И врезался в бок иномарки. После удара "Альфа Ромео" загорелась.

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