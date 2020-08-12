Соцсети: Смертельное ДТП в центре Брянска устроили пьяные "гонщики"

В соцсетях сообщили подробности смертельной аварии, которая случилась утром во вторник, 11 августа, у Кургана Бессмертия. По словам пользователей, ДТП устроили пьяные "гонщики".

Молодые люди, и водитель "Альфа Ромео", и водитель "Лексус", отмечали день рождения друга в большой компании. Они решили устроить заезд по ночному городу в несколько кругов с разворотом. По уговору, "Альфа Ромео" шла по правой полосе, "Лексус" - по левой. На последнем развороте водитель "Лексуса" забыл повернуть и врезался в иномарку.

В комментариях в соцсети пишут, что молодой человек из внедорожника не стал помогать своим товарищам, а быстро убежал в сторону кустов.

В смертельной аварии погиб пассажир "Альфа Ромео". Водитель получил тяжелые травмы. Машина выгорела полностью.

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