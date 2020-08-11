По факту смертельного ДТП в центре Брянска завели уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

По факту смертельного ДТП у Кургана Бессмертия в Брянске полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемых пока не называют.

- Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, - говорят в пресс-службе ведомства.

Напомним, смертельная авария случилась около пяти часов утра во вторник, 11 августа, на улице Дуки у Кургана Бессмертия. Судя по видеозаписи, появившейся в сети, водитель "Альфа Ромео" ехал со стороны улицы Бежицкой в сторону проспекта Ленина. В районе светофора он начал разворачиваться. В это время в бок иномарки на большой скорости врезался внедорожник "Лексус".

"Альфа Ромео" загорелась. В соцсетях пишут, что молодые люди могли курить кальян во время движения. Водитель и пассажир оказались на газоне в районе остановки.

20-летний автомобилист выжил. Его отвезли в больницу с тяжелыми травмами: травмой головы, переломом тазобедренной кости, ожогами, амнезией. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", он уже пришел в себя. Пассажир "Альфа Ромео" умер на месте аварии.

А вот водитель "Лексуса" ушел с места ДТП, оставив разбитую машину. Сейчас его ищут полицейские.

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