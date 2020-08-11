В Брянске в ДТП на Кургане Бессмертия погиб молодой парень

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске в ДТП на Кургане Бессмертия погиб молодой человек, который ехал пассажиром в "Альфа Ромео". 20-летнего водителя загоревшейся иномарки госпитализировали с тяжелыми травмами.

Судя по видео, которые сняли сразу после аварии, и водителя, и пассажира от удара выкинуло из машины. После этого иномарка загорелась.

Водитель второй машины, "Лексуса", скрылся с места ДТП.

- Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

Смертельная авария случилась около пяти часов утра на улице Дуки. Как она произошла, пока не ясно. Столкнулись "Альфа Ромео" и "Лексус". Первая иномарка выгорела полностью. У второй машины разбита передняя часть.

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