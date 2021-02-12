Сергей Фельдман стал новым исполнительным директором ФК "Динамо-Брянск"

Сергей Фельдман. Фото: ФНЛ.

В футбольном клубе "Динамо-Брянск" назначили нового исполнительного директора. Им стал Сергей Фельдман. До этого он три года занимал пост коммерческого директора Футбольной национальной лиги. А еще раньше был генеральным директором ФК "СКА-Энергия", ныне "СКА-Хабаровск"

Бывший исполнительный директор брянской команды Александр Мисник остался на посту заместителя . Его также назначили руководить академией футбола для юных воспитанников "Динамо-Брянск".

Напомним, кадровые перестановки в брянском футбольном клубе случились после скандала. В августе прошлого года на поле выпустили игроков с подтвержденным коронавирусом.

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