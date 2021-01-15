Футбольный клуб \\"Динамо-Брянск\\" оштрафовали на 1,6 миллиона рублей за игроков с коронавирусом на поле. Такое решение принял Российский футбольный союз на заседании контрольно-дисциплинарной комиссии в пятницу, 15 января.Главного тренера команды Александра Горбачева отстранили от футбольной деятельности на один год. Бывшего начальника команды Валерия Корнеева отстранили от футбольной деятельности пожизненно. Бывший исполнительный директор Евгений Зайцев ФК \\"Динамо-Брянск\\" не пострадал.У команды сняли шесть очков. В турнирной таблице первенства ФНЛ \\"Динамо-Брянск\\" опустилось на 21-е место.Напомним, 30 августа брянские футболисты играли на своем поле с омским \\"Иртышом\\". Позже выяснилось, что у трех игроков нашей команды был положительный тест на коронавирус. Один из них забил победный гол.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».