В Брянске открылась Академия футбола «Динамо-Брянск». Работает она с понедельника, 8 февраля. Об этом сообщили в соцсетях, в группе ФК «Динамо-Брянск».Здесь будут заниматься 160 лучших воспитанников спортивных школ по футболу с 2004 по 2011 годы рождения.Занятия временно будут проходить только на тренировочной базе «Динамо» в Отрадном. В ближайшее время к тренировочным площадкам юных динамовских воспитанников добавят несколько стадионов и полей города, а также крытый манеж в Бежицком районе. Его строительство завершат к 2023 году.Руководить Академией, как структурным подразделением футбольного клуба, будет исполнительный директор ФК «Динамо-Брянск» Александр Мисник.В течение февраля решат вопрос о создании молодежной команды для участия в Первенстве СФФ «Центр». В ее планируют включить выпускников спортивной школы «Динамо» 2001-2003 годов рождения и лучших воспитанников академии 2004 года рождения.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».