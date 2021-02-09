Пострадавшего в ДТП военного доставили на вертолете в Брянск

Пострадавшего в ДТП военнослужащего 8 февраля доставили в Брянск. Борт санавиации прибыл в Унечу около пяти часов вечера, рассказала \\"КП-Брянск\\" главный врач районной больницы Светлана Кудинова.Напомним, 31-летний мужчина получил тяжелые травмы в автоаварии, которая случилась 4 февраля на трассе Брянск-Новозыбков. Двое других участников ДТП погибли.Родственники пострадавшего стали жаловаться на то, что пациента не хотят перевозить на вертолете. В больнице пояснили, что к транспортировке были готовы еще в пятницу, 5 февраля. Для этого подготовили документы. Ситуация находилась на контроле военкомата, медицины катастроф и МВД.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».