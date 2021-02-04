Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Во втором за сутки ДТП в Унечском районе погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля "Форд Фокус". Еще одного водителя и 46-летнюю пассажирку "Фольксвагена" госпитализировали с различными травмами.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Автоавария случилась около 15.20 в четверг, 4 февраля, на 146-м километре автодороги Брянск-Новозыбков. 31-летний водитель "Фольксвагена" при обгоне выехал на встречную полосу. И столкнулся с "Фордом", за рулем которого был 48-летний автомобилист.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Состояние водителей на момент ДТП определит медицинская экспертиза.

Утром на 103-м километре этой же трассы столкнулись четыре машины. Госпитализировали одного пострадавшего - 28-летнего пассажира ВАЗа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».