В Унечском районе произошла вторая за сутки массовая авария

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе А-240. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Унечском районе Брянской области днем 4 февраля произошла вторая за сутки массовая авария с участием двух легковых и одного грузового автомобиля. Сообщение о столкновении поступило в региональный центр МЧС в 15.15.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе А-240. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, ГИБДД, скорая. В пресс-службе управления МЧС России по Брянской области сообщили, что в аварии есть пострадавшие.

Напомним, сегодня утром, 4 февраля, в Унечском районе на этой же трассе столкнулись четыре автомобиля. В результате той аварии с различными травмами госпитализировали пассажира легковой машины.

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