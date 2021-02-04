В Брянской области в аварии пострадал пассажир легковушки

20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703, двигаясь в сторону Брянска, выехал на встречку. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянской области появились подробности аварии с несколькими автомобилями. Мы уже сообщали, что сегодня, 4 февраля, в Унечском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась около 8.25 на 103 километре дороги Брянск – Новозыбков.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703, двигаясь в сторону Брянска, выехал на встречку. Здесь он столкнулся с машиной ГАЗ, за рулем которой был 62-летний водитель.

Водителя машины ВАЗ за превышение скорости ранее неоднократно привлекали к административной ответственности. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Из-за столкновения ГАЗ съехал в левый кювет, а ВАЗ столкнулся еще с двумя автомобилями, которые ехали в сторону Новозыбкова. Ими оказались КАМАЗ с прицепом, за рулем которого был 39-летний водитель, и МАЗ с прицепом под управлением 31-летнего водителя.

В аварии пострадал 28-летний пассажир ВАЗа. Его госпитализировали с различными травмами. Водителя машины ВАЗ за превышение скорости ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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