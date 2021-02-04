В Брянской области столкнулись две легковушки и грузовик

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения провели работу по смыву горюче-смазочных материалов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области столкнулись два легковых и один грузовой автомобили. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 февраля на трассе А-240 в Унечском районе.

На место аварии выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, медики. По сообщению пресс-службы МЧС России по Брянской области, все участники ДТП живы.

Сообщение об аварии на пульт МЧС поступило в 8.40. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения провели работу по смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части.

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