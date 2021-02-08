Пострадавшего в ДТП военнослужащего доставят из Унечи в Брянск

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В брянской Унече ждут самолет санавиации, который доставит в Брянск пострадавшего в ДТП военнослужащего. Об этом сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» главврач местной ЦРБ Светлана Кудинова. Информация актуальна на 16.30 понедельника, 8 февраля.

Сообщения брянских СМИ об отказе больному в транспортировке медик опровергла. В медучреждении готовы к передаче тяжелого пациента специалистам санавиации. Все необходимые документы и разрешения для этого получены.

- Клевета абсолютнейшая, - комментирует Светлана Николаевна. - У нас все согласовано с военными медиками еще от 4-го числа. Находимся с ними на контакте. Было вмешательство родственников. Требовали от дежурного врача передачи больного, координаты площадки и прочее-прочее. Это людская паника! В курсе ситуации и инцидента военкомат, медицина катастроф, МВД.

К самой транспортировке больного в медучреждении готовы с пятницы.

- Сейчас вертолет находится в воздухе, - добавляет главврач. - Они долетают, мы передаем пациента. Сами мы не занимаемся отправкой вертолета. За это ответственно военное ведомство.

Напомним, 31-летний военнослужащий пострадал в ДТП 4 февраля. По предварительным данным, он, управляя «Фольксвагеном», выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд». Два человека погибли. А самого автомобилиста в тяжелом состоянии госпитализировали.

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