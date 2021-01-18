В Брянске 18 января прошло судебное заседание по делу Максима Резунова – сына бывшего заместителя брянского губернатора Александра Резунова. Максима обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, в момент аварии обвиняемый был пьян.Как рассказали корреспонденту «КП-Брянск» в пресс-службе прокуратуры Брянской области, 18 января государственное обвинение запросило для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его хотят лишить прав управления автомобилем на срок до трех лет.При этом адвокат обвиняемого запросил для своего подзащитного наказание ниже низшего предела. Он объяснил это тем, что Резунов младший совершил преступление по неосторожности, признал вину и возместил ущерб. Также у него есть несовершеннолетние дети.Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября 2020 года нетрезвый 33-летний Максим Резунов за рулем своего автомобиля «Фольксваген» спровоцировал аварию, в которой серьезно пострадал 35-летний водитель «Тойоты». Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице. ДТП произошло в самом центре города: на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького.На виновника аварии завели уголовное дело. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сразу после резонансного ДТП отец Максима – заместитель губернатора Брянской области Александр Резунов подал в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подводить губернатора и его команду.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».