Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По факту ДТП на проспекте Ленина в Брянске завели уголовное дело. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", после смерти пострадавшего теперь его должны переквалифицировать по другой статье, более тяжкой. Сначала дело завели за нарушение правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Вечером в воскресенье, 20 сентября, стало известно, что 35-летний участник аварии умер. Следователи планируют в ближайшее время предъявить водителю "Фольксвагена" обвинение.

Напомним, ДТП случилось около полуночи в пятницу, 18 сентября. 33-летний автомобилист за рулем "Фольксваген Туарег" врезался в "Тойоту", которая стояла на перекрестке проспекта Ленина и собиралась поворачивать налево на улицу Горького. "Тойота" вылетела на встречную полосу и врезалась в "Митцубиси".

Тяжелые травму получил водитель "Тойоты". Сразу после аварии его увели в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель "Фольксвагена" отказался пройти медицинское освидетельствование. Позже выяснилось, что за рулем был сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования будет считаться отягчающим обстоятельством. Как и то, если бы в крови нашли алкоголь. За "пьяное" ДТП с погибшим виновнику грозит до 12 лет колонии.

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