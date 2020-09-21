"Сын не из тех людей, кто будет пользоваться моим положением": брянский вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов сделал заявление после смертельного ДТП, которое устроил его 33-летний сын Максим.

- Я очень сожалею о том, что так произошло, что пострадали невинные люди, - сказал Александр Резунов. - Но то, что произошло оценивать односторонне, что мой сын — сын чиновника, а чиновники — это те люди, которые «зажрались», и их дети позволяют себе ездить с нарушением скорости или за рулем в нетрезвом состоянии, нельзя.

По словам вице-губернатора, его сын не из тех людей, кто будет пользоваться положением отца. Следствие определит степень его вины.

Александр Резунов рассказал, что накануне аварии сын ездил в Москву - отвозил семью на лечение. Вечером 17 сентября Максиму Резунову самому понадобилась медицинская помощь - он ушиб руку. В больнице ему наложили гипс.

- Как происходило все дальше, я не знаю, - рассказывает чиновник. - В каком он был состоянии - сказать тоже не могу. Честно признаюсь, с какой целью, куда он ехал, не знаю.

Около полуночи в пятницу, 18 сентября, Максим Резунов за рулем "Фольксваген Туарег" врезался в "Тойоту", стоящую на перекрестке на проспекте Ленина. Иномарка отлетела на встречную полосу и столкнулась с еще одной машиной. 35-летнего водителя "Тойоты" в тяжелом состоянии увезли в больницу. Максим Резунов отказался пройти медицинское освидетельствование. В воскресенье, 20 сентября, пострадавший умер.

По факту аварии завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Статью пока не переквалифицировали после смерти участника аварии.

Александр Резунов в понедельник, 21 сентября, сообщил, что уходит в отставку.

Александр Резунов родом из брянского города Мглин. В 2014 году был назначен врио замгубернатора Брянской области, в 2015-м его утвердили в должности. С 2016 года является вице-губернатором Брянской области.

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