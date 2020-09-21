Брянский вице-губернатор подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына. Такое решение он принял в понедельник, 21 сентября.

Чиновник объяснил это желанием не давать даже малейшего повода для попыток его обвинить в намерениях повлиять на ход расследования резонансной аварии, сообщает ГТРК "Брянск". Александр Резунов заявил, что не может подводить команду и лично главу региона.

Напомним, серьезная авария случилась в полночь 18 сентября. Сын вице-губернатора Максим Резунов был за рулем "Фольксваген Туарег". Он стал виновником ДТП, в котором пострадал 35-летний водитель. Вечером 20 сентября мужчина умер в больнице.

Максим Резунов после аварии отказался пройти тест на алкоголь.

По факту ДТП завели уголовное дело.

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