Жители Брянска без коронавируса будут лечиться в горбольнице №1

Жители Брянска без коронавируса будут лечиться в Брянской городской больнице №1. Медицинское учреждение не будут перепрофилировать под госпиталь для больных коронавирусом. Во время эпидемии другие болезни не исчезают.

- Каждого пациента мы проверяем: не был ли он в контакте с заболевшим, нет ли у него симптомов заболевания, пациентам с пневмонией делаем компьютерную томографию, - рассказала "Комсомольской правде" в Брянске" заместитель главврача по медицинской части больницы Людмила Ластовская. - Если есть подозрение на коронавирус, отправляем больного в Брянскую областную больницу.

Сейчас все отделения больницы открыты для приема больных без коронавируса. По словам Людмилы Ластовской, в горбольнице №1 пока средств защиты для медиков хватает.

Но в горбольнице №1 коронавирусом все же заразились медики. Некоторые из них лечатся в стационаре, другие - амбулаторно.

Напомним, в конце марта в больницу №1 поступил пациент, который оказался болен коронавирусом. Его перевели в специализированный госпиталь. Всех других пациентов выписали домой. Но за короткое время успели заразиться несколько человек.

Когда диагноз covid-19 подтвердился, начали искать тех, кто лежал в пульмонологическом отделении. Но некоторых нашли слишком поздно: жительница Брянска успела заразить своих родных, а 72-летний пенсионер 12 апреля умер. Причину смерти последнего пока не установили.

- Мы действовали в соответствии с новыми нормативными документами Минздрава РФ по covid-19, - говорит Людмила Ластовская. - На момент лечения в нашей больнице пациент оказался в списке контактный лиц. Остальных больных выписали на амбулаторное лечение. После того, как установили диагноз covid-19, мы подали свои списки в Роспотребнадзор, где указали, кто лежал в этом же отделении с 31 марта по 2 апреля.

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