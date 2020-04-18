Выяснились подробности заражения жительницы Брянска коронавирусом в городской больнице

18 Апр 2020 2020-04-18T09:58:40+03:00

Горожанка уверяет, что ей сообщили о болезни через несколько дней после выписки

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Появились подробности одного из случаев заражения коронавирусом в Брянске. Жертвой болезни стала 32-летняя жительница областного центра.

По ее словам, заражение могло произойти в городской больнице №1, где она с 31 марта по 2 апреля лечилась от аллергии. Горожанка находилась в отделении пульмонологии. После оказания помощи женщину выписали. На следующий день выяснилось, что в это же время в отделении пульмонологии находился брянец, зараженный коронавирусом. Но об этом пациентке ни во время лечения, ни при выписке не сказали. Несколько дней она посещала своего лечащего врача и терапевта в поликлинике.

5 апреля горожанка почувствовала себя плохо. На следующий день при вызове врача на дом, женщине впервые сообщили, что она находится в списке "контактных".

В итоге у жительницы Брянска диагностировали коронавирусную инфекцию и госпитализировали. Также в медучреждениях симптомами похожими на заражение COVID-19 находятся ее 10-летняя дочь и 65-летняя мать.

- При выписке горожанке не сообщили о том, что она могла заразиться у них коронавирусом, потому что на тот момент у нас не было данных о наличие есть пациент с COVID-19 (+), - пояснили в городской больнице №1.

Теперь правила приема пациентов с пневмонией в больнице изменили. В первую очередь им делают КТ легких. При появлении подозрений на коронавирус людей отправляют в областную больницу №1 для постановки диагноза.

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ИСТОЧНИК KP.RU