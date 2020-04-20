В Брянске сообщили о втором умершем с коронавирусом

В Брянске СМИ сообщили о втором умершем пенсионере с диагнозом "коронавирус". 72-летний житель Брянска скончался еще 12 апреля. Анализ на новую инфекцию взяли у него посмертно. Только через несколько дней выяснилось, что проба на covid-19 оказалась положительной. Официальное заключение о причине смерти родственники пенсионера пока не получили, сообщает «Городской». Умершего мужчину не включили в официальную статистику. Возможно, еще и потому, что причиной смерти стал не вирус, а другое заболевание.

О диагнозе умершего пенсионера родственники рассказали после того, как жительница Брянска сообщила, что заразилась коронавирусом в Брянской городской больнице №1. В том же отделении несколько дней лежал и скончавшийся пенсионер. В отделении один из пациентов оказался болен коронавирусом. Но пока диагноз не подтвердился, никаких предписаний контактировавшим с ним не выдали. А когда выдали, было уже поздно. Женщина заразила свою семью. А умершему мужчине собирались выдать предписание о соблюдении карантина как раз в день похорон.

Отделение первой городской больницы, в котором выявили заболевшего коронавирусом, закрыли на карантин. В остальном больница продолжает работать в прежнем режиме. Сколько медиков заразилось в ней, не сообщается.

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