Вспышка коронавируса в Брянске: число заболевших может составить 102 человека

В Брянске наблюдается вспышка коронавируса. По словам губернатора, число заболевших в ближайшее время может составить 102 человека. У 46 жителей города предварительные пробы дали положительный результат, рассказал Александр Богомаз в интервью «России 24».

Утром во вторник, 7 апреля, диагноз подтвердился у 32 человек. Среди них есть один ребенок. Общее число заболевших составило 56 человек. Это восьмое место по количеству заболевших по стране.

49 из них – это прихожане церкви пятидесятников и те, кто с ними контактировали. На богослужение пришел мужчина, который привез маму из аэропорта. Она вернулась из Испании. И оказалась второй заболевшей в Брянске. Всего выявили 300 человек, присутствовавших на богослужении, и их близких. По предварительным данным, 89 из них заболели.

Остальные случаи коронавируса в Брянске – завозные. Семеро пациентов вернулись из Таиланда, ОАЭ, Испании, Италии и Санкт-Петербурга. Некоторые из них уже готовятся к выписке – это первая в Брянске заболевшая 34-летняя женщина. Она приехала из ОАЭ. И 73-летняя горожанка, которая вернулась из Испании. Кстати, на пенсионерку и ее сына завели уголовное дело по факту массового заражения людей.

Состояние заболевших, в том числе и ребенка, – удовлетворительное. Несовершеннолетний пациент находится в детской инфекционной больнице. Взрослых госпитализируют в инфекционную и областную больницы. Для этого освободили два корпуса для больных коронавирусом. В Брянской области подготовили больше 600 мест в стационарах. Для использования готовы 200 аппаратов ИВЛ.

Медикам, которые работают с зараженными пациентами, обещают стимулирующие выплаты. По словам врачей, их работа сейчас похожа на то, что они делали в 2009 году во время эпидемии "свиного" гриппа. Только коронавирус оказался гораздо заразнее.

Кстати, с понедельника на работу выходит около 10 процентов брянцев. Это 60 тысяч человек в городе и столько же в области. Они трудятся на заводах, сельхозпредприятиях, в ЖКХ, энергетике и других сферах. Для остальных режим самоизоляции действует до 30 апреля.

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