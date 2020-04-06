2020-04-06T12:17:58+03:00
Общество

Брянск облетели на вертолете со Свенской иконой Божьей Матери

Священники молились об избавлении от коронавируса
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянская епархия.Фото: Брянская епархия.
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Брянск в воскресенье, 5 апреля, облетел вертолет со Свенской иконой Божьей Матери на борту. Священнослужители молились об избавлении от эпидемии коронавируса.

Перед полетом в Успенском соборе Свенского монастыря прошла служба. После этого образ Богородицы отнесли к вертолету, который приземлился на территории обители.

- Более семисот лет Свенский образ Божией Матери заботливо оберегает Брянск и область, собирая верующих вместе в самую трудную минуту, - сказал наместник Свенского монастыря Алексий Тюрин. - Пришло время испытаний. Мы обязаны проявить чувство веры, вспоминая традиции и обычаи наших предков. Конечно, трудно теперь соборно молиться, но мы должны помнить о том, что молитва и в пространстве и во времени объединяет всех нас.

Икона, хранящаяся в Свенском монастыре, – это список со Свенской иконы Божьей Матери 13-го века. С этим образом совершают крестные ходы по Брянску в память избавления от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. В воздух икону подняли впервые, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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