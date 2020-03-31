2020-03-31T15:52:31+03:00
Общество

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Брянске: какие штрафы предусмотрены

Жителям региона рекомендуют не выходить из квартир до 5 апреля
Елена РАКОВА
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За нарушение режима самоизоляции грозят штрафы.За нарушение режима самоизоляции грозят штрафы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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За нарушение домашнего режима самоизоляции в Брянске горожанам грозят штрафы. А поскольку с 31 марта режим самоизоляции введен на всей Брянской области, административная ответственность грозит всем жителям региона.

Так, по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» брянцам грозит штраф до 500 рублей.

По статье 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль» грозит до одной тысяче рублей штрафа.

Гораздо более серьезное наказание предусмотрено по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». После поправок, которые одобрили депутаты Госдумы на заседании 31 марта, нарушителям грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или до года заключения. А, если нарушение повлечет смерть двух и более человек, - до семи лет колонии.

О том, как выйти на улицу и не нарушить режим самоизоляции, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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