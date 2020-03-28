Третий заболевший коронавирусом в Брянске: состояние пациента удовлетворительное

Третий случай коронавируса в Брянске выявили 28 марта. О новом заболевшем рассказали в оперативном штабе.

Им оказался мужчина, который вернулся из Европы. Он находился на самоизоляции. Но почувствовал себя хуже и оказался в Брянской областной инфекционной больнице №1.

У пациента взяли анализы. 28 марта стали известны результаты. Пробы оказались положительными.

Сейчас медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. В больнице ему оказывают всю необходимую помощь.

Всего в Брянской области на коронавирус обследовали 1036 человек. Все они приехали из-за границы, контактировали с больными или имели тяжелую форму ОРВИ.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в области с подозрением на коронавирус госпитализировали 31 человека. У 12 из них не выявили заболевания и отпустили. А вот еще 21 брянец остается в больнице.

Напомним, первый случай заражения подтвердили 22 марта. Коронавирусом заболела 34-летняя жительница Брянска, вернувшаяся из ОАЭ. Вторым пациентом стала 73-летняя горожанка, которая побывала в Испании.

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